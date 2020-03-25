Çankırı Belediyesinden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı

AA

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, nakdi yardımların zabıta ekiplerince 74 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını bildirdi.

Sıkıntılı günlerin destekle atlatılacağını vurgulayan Esen, şunları kaydetti:

"Dışarı çıkma yasağı kapsamına giren değerli büyüklerimiz için Valiliğimiz bünyesinde hizmete açılan Alo 122 Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Bizler de 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi yardım yaparak, mağduriyetlerini en aza indirgemeye destek olmak istedik. Bizim için her vatandaşımız kıymetli. Bu süreçte birbirimizi ayakta tutacağız."