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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çankırı'da alt yapı çalışmasında göçük: 2 yaralı

        Çankırı'da alt yapı çalışmasında göçük oluştu: 2 işçi yaralandı

        Çankırı'da alt yapı çalışmaları esnasında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 01:56
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        Çankırı'da alt yapı çalışmasında göçük: 2 yaralı
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        Çankırı'da alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

        Olay saat 18.30'da Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde alt yapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi.

        Bu sırada açılan kanalda çalışan M.Ş.Y. ile A.Ş, bellerine kadar toprağa gömüldü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerince kurtarılan 2 işçi ambulansla Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
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