Çankırı'da hortum

Çankırı'da çıkan hortum kamerada
Çankırı'da çıkan ve yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 15.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:00
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir arazide kum hortum çıktı.
Hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntülerde arazide seyir halinde olan otomobilin önünde hortumun çıktığı anlar yer aldı.
Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan hortumun daha sonra etkisini yitirdiği görüldü.