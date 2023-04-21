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AA

S.T. (27) yönetimindeki otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Hacıali kavşağından dönüş yapmak isteyen S.K. (49) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. (40), H.K. (23), Y.A. (21) ve V.K. (20) yaralandı.

Araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

V.K. ve H.K'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.