AA

Çankırı'da iş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü



- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Çankırı'da bir çiçekçide arkadaşına yardım etmek için sipariş götüren kişinin başına 3. kattan halı düştü. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak'ta çiçekçi arkadaşına yardım eden Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın (20),iş yerindeki yoğunluk nedeniyle siparişi götürmeye hazırlandı.

O sırada dükkandan çıkan Apaydın'ın üzerine apartmanın 3. katından yolluk düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerine halı düşünce bir süre şaşkınlık yaşayan Apaydın'ın, daha sonra üzerindeki halıyı atarak oradan ayrılması yer alıyor.

Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yoğunluk yaşayan çiçekçi arkadaşına yardım ettiğini söyledi.

Sipariş gelmesi üzerine anahtarı alarak dışarı çıktığını anlatan Apaydın, "Tam çıkarken önüme bir perde indi. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Şok oldum. Çabuk atlattım, sonra yoluma devam ettim. Toplu bir şekilde düşseydi daha kötü olabilirdi. Boynumda hafif bir ağrı var ama o da geçer diye umuyorum." diye konuştu.