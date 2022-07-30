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Haberler Gündem 3. Sayfa Çankırı'da kağıt fabrikasında korkutan yangın
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Çankırı'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çankırı'daki Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

Çankırı'da kağıt fabrikasında korkutan yangın
Çankırı'da kağıt fabrikasında korkutan yangın
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DHA

Çankırı'da bir kağıt fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kağıt fabrikasında meydana geldi. DHA'nın haberine göre; faaliyette bulunan bir kağıt geri dönüşüm tesisinin bahçesinde, geri dönüştürülmek üzere bekleyen karton ve kağıtlar bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve Çankırı Belediyesi ile ilçe belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangında yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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