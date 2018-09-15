Çankırı'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.
Yapraklı yolu cezaevi kavşağında meydana gelen kazada İ.S. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak İ.D. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
İHA'nın haberine göre, kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servisle hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
TIR DEVRİLDİ
Deveciler mevkiinde tali yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüje devrildi. Kazada TIR sürücüsü E.K. yaralandı. Olay yerine gelen emniyet ve 112 ekipleri E.K.'yı Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ