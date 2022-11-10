İnşaat işçilerinden iskelede Ata'ya saygı

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümünde düzenlenen törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte, iskele üzerinde çalışan inşaat işçileri işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı nedeniyle yurt genelinde anma törenleri yapıldı. Çankırı'da, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önüne çelenklerin bırakılmasının ardından sirenler çaldı ve saygı duruşu gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı'ndaki özel hastanenin dış cephe iyileştirme çalışmalarını yapan inşaat işçileri, Ata'yı anmak için işlerini bırakıp iskele üzerinden saygı duruşuna katıldı. 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan işçiler, ardından çalışmaya devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2022-11-10 12:05:37



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