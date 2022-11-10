Bakan Yardımcısı Gizligider: Ekilmeyen alanlar için yasal düzenleme getiriyoruz



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bundan sonra üretime daha fazla önem vereceklerini belirterek, "Ekilmeyen tek bir metrekare alanımız olmasın istiyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme getireceğiz inşallah" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve bazı programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Çankırı'ya geldi. İlk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Gizligider, Vali Abdullah Ayaz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gizligider, valilik ziyaretinin ardından Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Gizligider daha sonra Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen ve kadınların ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmelerini amaçlayan 'Kız Kardeşim' programına katıldı.

Burada konuşan Gizligider, kadının toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Kadınlar insan, biz insanoğluyuz. Bizler biraz aciz, biraz bakıma muhtaç, biraz yardıma muhtaç varlıklarız. Sizler olmazsanız bizim durum çok iyi değil. Sizlerin elinizin değdiği her şey ayrı bir bereket, ayrı bir verim, ayrı bir rahmet" dedi.

'EKİLMEYEN ALANLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME GETİRİYORUZ'

Pandeminin ve küresel krizin, tarımın önemini bir kez ortaya koyduğunu ifade eden Gizligider, üretime daha fazla önem vereceklerini belirterek, "Ekilmeyen tek bir metrekare alanımız olmasın istiyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme getireceğiz inşallah. Ve böylece herhangi bir sebeple boşalan alanlar için diyeceğiz ki; 'Sana 2 yıl süre. Bu tarlayı ektin ektin, ekmedin ben devlet olarak bunu kiralıyorum. Bunun parasını da hesabına yatıracağım.' Bunu da son derece şeffaf, elektronik ortamda yapacağız. Önce buradan başlayacağız. Sonra diyeceğiz ki, bir ürün ekerken dikkat etmemiz gereken işler var. En başta su. Toprağın özelliği, iklimin özelliği. Geldiğimiz noktada yaşadığımız sıkıntılara son vermek istiyoruz. Diyeceğiz ki; 'Sen burada şu ürünleri ekebilirsin. Bunları yaparsan destek var. Arkandayız. Ama öbür türlü başka bir yola girersen ben bunun sana teminatını veremem.' Bu şekliyle hem ürün desenimizi planlayacağız hem de çiftçimizin Allah izin verirse bir daha zarar etmesi yönünde bir ihtimali ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

'ARTIK ÇİFTÇİMİZ ZARAR ETMEYECEK'

Bakanlık olarak yeni bir uygulama daha yaptıklarını kaydeden Gizligider, "Yeni bir uygulama olarak şu anda Konya'da bu yıl itibariyle uygulama yapıyoruz. 'Gelir Koruma Sigortası' dedik biz buna. Her şeye rağmen öngörülemeyen faklı şeyler olabilir. Çünkü malum zirai faaliyet, dış etkenlere son derece açık bir faaliyet. Eğer öyle bir faaliyet olursa gelir koruma sigortası devreye girecek, fark ödemesi girecek, Allah'ın izniyle çiftçimizin artık zarar etmesiyle ilgili bir problem Türkiye'de kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programa katılan kursiyerlere katılım belgeleri verildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2022-11-10 18:21:25



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