Çankırı'da otomobil ile triportör çarpıştı: 3 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, otomobil ile ters yönde giden triportörün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Yapraklı Bulvarı TOBB Fen Lisesi önünde meydana geldi. M.C.K. (22) yönetimindeki 18 AAP 453 plakalı otomobil, ters yönde giden Melike K.'nin (63) kullandığı 18 AAV 651 plakalı triportör ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan M.E.A. (14) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Triportör sürücüsü Melike K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2022-11-14 16:38:21
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