Çankırı'da otomobil ile triportör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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TRİPORTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çankırı'da otomobil ile triportörün çarpıştığı kazada ağır yaralanan triportör sürücüsü Melike K. (63) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2022-11-14 19:11:42



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