50 ilde suç örgütlerine 'Girdap' operasyonu (2)

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229 GÖZALTI

Nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik 50 ilde başlatılan 'Girdap' operasyonu kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 264 şüpheliden 229'u gözaltına alındı; 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı

2022-11-15 17:03:36



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