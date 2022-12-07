Çankırı'da 'trafik kazalarına farkındalık' sergisi



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, trafik kazaları ile ilgili 'Trafik Kazalarına Karşı Farkındalık Sergisi' açıldı. Vali Abdullah Ayaz, "Anlatmak istediğimiz, temel amacımız; kaza o kadar uzakta değil" dedi.

Kent merkezindeki sergi açılışına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Baro Başkanı Mustafa Deniz, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Ayaz, trafik güvenliğinin en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, "Çankırı'da olan kazalardan 30 tane fotoğrafı, vatandaşlarımıza sergilemek istiyoruz. Anlatmak istediğimiz, temel amacımız, kaza o kadar uzakta değil. Belki sürücülerimiz, vatandaşlarımız; trafik kazalarını kendilerine uzak ülkenin, şehrin farklı yerlerinde olan kazalar olarak görüyor. Bunların tamamı şehrimizde olmuş. Maalesef kiminde ölüm kiminde yaralanma olan trafik kazaları. İnşallah sürücülerimizin sürüş güvenliğiyle ilgili önlemlerini artırmalarını sağlamak en önemli hedefimiz" dedi.

Fotoğrafların, sürücü kursları ile okullarda da açılacağını aktaran Ayaz, "Trafik kazalarının büyük çoğunluğu maalesef sürücü hatalarından meydana geliyor. Sürücümüz ya dikkatsiz ya telefonla uğraşıyor ya uykusuz ya yorgun ya da sürüş ve yol koşullarına uygun olarak araç sürmüyor. Onun için bu konudaki farkındalığı artırmak, can kaybını, maddi zararı azaltmak; en büyük hedefimiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2022-12-07 15:44:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.