Çankırı'da 2 bin 63 konut için kura çekimi



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak 2 bin 63 konut için kura çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortaklığıyla yürütülen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında, Çankırı'da inşa edilecek 2 bin 63 konut için 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Programa Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile başvuru yapanlar katıldı. AK Parti'li Akbaşoğlu, konuşmasında, "Bütün Türkiye'de, cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin ve daha önce başlatılan ve bundan sonra da devam edecek olan, insanlarımızı yuvalarına kavuşturma eserlerinin Çankırı'mıza iz düşümünü birlikte idrak ediyoruz. İnşallah 2 bin 63 konutu hak sahipleriyle buluşturacağız ancak bununla yetinmeyeceğiz, mutlaka devamını yanına ilave ederek çok daha büyük hedeflere hep beraber ulaşacağız" dedi.

İleriki günlerde asgari ücretin belirleneceğini de hatırlatan Akbaşoğlu, "Şimdi bir asgari ücret dönemindeyiz. İnşallah aralık ayının ortasına kadar yani en geç 2 hafta içerisinde bu işler neticelenmiş, asgari ücretle ilgili insanımızın alım gücünü daha da yukarılara çekecek bir ücreti hep beraber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mız nezdinde, işçi ve işveren sendikalarıyla yaptığımız müzakereler neticesinde ortaya koyacağız. Hem işçimizi destekleyeceğiz hem de istihdam oluşturan işverenimizi. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde memur ve emeklilerimizle ilgili inşallah ocak ayının başında iyi dokunuşlarda bulunacağız. Bütün emekli vatandaşlarımızın, tüm insanımızın durumunu daha da iyileştirmek için ocak başında bu dokunuşları yapacağız. Ayrıca en geç ocak başında sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesiyle beraber EYT'li kardeşlerimizin durumlarının çözümüne ilişkin de yasal çalışmayı neticelendireceğiz" diye konuştu.

'İLİMİZ POZİTİF GÖÇ ALDI'

Vali Ayaz da Çankırı nüfusunun arttığını, buna bağlı konut ihtiyacı olduğunu belirterek, "İlimizde halihazırda 4 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevcut ve bu OSB'lerimizin her birinde de çok ciddi istihdam sağlayan, 2 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlayan firmalarımız var. İlave olarak üniversitemizdeki öğrenci sayımız her yıl artmakta ve 20 bine yaklaşan öğrenciye de ev sahipliği yapıyoruz. Buna ilave olarak 2021 yılı sonunda aslında ilimiz pozitif göç aldı, yani ilimizin nüfusu önceki yıla göre 3 bin arttı. 2022 yılı sonunda da aynı şekilde olacağını ve ilimizle ilgili nüfus artışı gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tüm bunların sonucunda ortaya çıkan bir konut ihtiyacı var. Bugün inşallah ortaya çıkan bu ihtiyacın en güzel, en uygun, vatandaşımıza en az külfet getirecek şekilde giderilmesi yolunda çok önemli bir adım atmanın eşiğindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ilk kuralar çekildi. Noter huzurunda çekilen kurada ismi çıkan hak sahipleri, tek tek okunurken, salondaki dev ekrana yansıtıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2022-12-08 16:46:06



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