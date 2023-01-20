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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisini polis olarak tanıtarak 1 milyon TL dolandırdı

DHA

Kendisini polis olarak tanıtarak 1 milyon TL dolandırdı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişiyi yaklaşık 1 milyon TL dolandırdı.
Çankırı'da yaşayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcı tarafından, isminin FETÖ'ye karıştığı bahanesiyle korkutularak banka hesabına para yatırmaya ikna edildi. Bunun üzerine bu kişi, verilen hesap numarasına 440 bin lira gönderdi. Daha sonra evine gidilen mağdurdan ziynet eşyaları da alındı.
Kendisini polis olarak tanıtan kişiye yaklaşık 1 milyon lira para ve ziynet eşyası veren kişi, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera ve çevre araştırması sonucu kimliği belirlenen şüphelinin Ankara'da ikamet ettiği belirlendi.
Çankırı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Ankara Etimesgut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Etimesgut'taki adresinde yakalanan şüpheli, Çankırı'ya getirildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamada, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatıldığı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2023-01-20 01:33:53

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