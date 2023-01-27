AK Parti'li Uygur: Vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Uygur: Vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar

DHA

AK Parti'li Uygur: Vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 6'lı masayı eleştirerek, "Cumhurbaşkanı seçildiğinde masanın ortaklarından icazet alacağını, halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanının masanın ortaklarının onayıyla işlem yapacağını ifade ediyorlar. Türkiye´nin eski vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar" dedi. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Çankırı'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygur, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulunarak, "'Siz seçim tarihini açıklayın, biz ertesi gün adayımızı açıklayacağız' demişlerdi. Yaklaşık 1,5 yıllık zamandan beri toplanıyorlar, dün de yine bir toplantı gerçekleştirdiler. Anca daha adaylarını belirleme usulüyle ilgili 'Adayımızı nasıl belirleyeceğiz' diye bir karar alabildiklerini ifade ettiler. O masanın millete vadettiği yine o eski vesayet günlerine bir özlem, yine bir vesayet modeli vadediyorlar. Masanın ortaklarının her birinin adaylıkla ilgili talepleri mevcut. Bunda bir ortak noktada mutabık kalamıyorlar. Cumhurbaşkanı seçildiğinde masanın ortaklarından icazet alacağını, halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanının masanın ortaklarının onayıyla işlem yapacağını ifade ediyorlar. Türkiye´nin eski vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar. Milletimiz bu 6´lı masadan Türkiye´ye bir hayır gelmeyeceğini, Türkiye´ye iyilik getirmeyeceğini gayet net ve iyi bir şekilde görüyor" dedi.
AK Parti'li Uygur, başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği teklifinin komisyonda görüşüldüğünü hatırlatarak, "Burada da yine bir samimiyetsiz tablo ile karşılaştık. Muhalefetin samimiyetsiz tutumu ile karşılaştık. Bir gece yarısı Türkiye´de fiilen artık ortada olmayan, ortadan kalkmış bir mesele ile ilgili kanun teklifi gündeme getirdiler. Getirdikleri kanun teklifi, bu meseleyi etraflı ve net, kesin bir şekilde çözmekten uzak hatta geriye dönüşü bir şekilde anımsatan bir kanun teklifiydi. Biz `Buyurun, madem bu meselede samimisiniz, içtensiniz, milletimizin yolundasınız, bunu daha geniş bir çerçevede anayasal güvenceyle teminat altına alalım. Bunu hep birlikte yapalım´ dedik. Ama işte oradaki tabloda hem biz gördük hem bütün milletimiz gördü; yine o samimiyetsiz tutumlarını bir aşama, bir kademe ileriye götürdüler. Milletimiz feraset sahibidir. 2023 seçimlerinde yine Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2023-01-27 15:24:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çankırı'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çankırı'da ...
Kendi karavanını yapma hayaliyle başladı, karavan üreticisi oldu
YEREL HABERLER Kendi karavanını yapma hayaliyle başladı, karavan ...
Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli'den kuraklık açıklaması
YEREL HABERLER Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli'den kuraklık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.