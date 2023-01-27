AK Parti'li Uygur: Vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 6'lı masayı eleştirerek, "Cumhurbaşkanı seçildiğinde masanın ortaklarından icazet alacağını, halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanının masanın ortaklarının onayıyla işlem yapacağını ifade ediyorlar. Türkiye´nin eski vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Çankırı'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygur, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulunarak, "'Siz seçim tarihini açıklayın, biz ertesi gün adayımızı açıklayacağız' demişlerdi. Yaklaşık 1,5 yıllık zamandan beri toplanıyorlar, dün de yine bir toplantı gerçekleştirdiler. Anca daha adaylarını belirleme usulüyle ilgili 'Adayımızı nasıl belirleyeceğiz' diye bir karar alabildiklerini ifade ettiler. O masanın millete vadettiği yine o eski vesayet günlerine bir özlem, yine bir vesayet modeli vadediyorlar. Masanın ortaklarının her birinin adaylıkla ilgili talepleri mevcut. Bunda bir ortak noktada mutabık kalamıyorlar. Cumhurbaşkanı seçildiğinde masanın ortaklarından icazet alacağını, halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanının masanın ortaklarının onayıyla işlem yapacağını ifade ediyorlar. Türkiye´nin eski vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar. Milletimiz bu 6´lı masadan Türkiye´ye bir hayır gelmeyeceğini, Türkiye´ye iyilik getirmeyeceğini gayet net ve iyi bir şekilde görüyor" dedi.

AK Parti'li Uygur, başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği teklifinin komisyonda görüşüldüğünü hatırlatarak, "Burada da yine bir samimiyetsiz tablo ile karşılaştık. Muhalefetin samimiyetsiz tutumu ile karşılaştık. Bir gece yarısı Türkiye´de fiilen artık ortada olmayan, ortadan kalkmış bir mesele ile ilgili kanun teklifi gündeme getirdiler. Getirdikleri kanun teklifi, bu meseleyi etraflı ve net, kesin bir şekilde çözmekten uzak hatta geriye dönüşü bir şekilde anımsatan bir kanun teklifiydi. Biz `Buyurun, madem bu meselede samimisiniz, içtensiniz, milletimizin yolundasınız, bunu daha geniş bir çerçevede anayasal güvenceyle teminat altına alalım. Bunu hep birlikte yapalım´ dedik. Ama işte oradaki tabloda hem biz gördük hem bütün milletimiz gördü; yine o samimiyetsiz tutumlarını bir aşama, bir kademe ileriye götürdüler. Milletimiz feraset sahibidir. 2023 seçimlerinde yine Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2023-01-27 15:24:31



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