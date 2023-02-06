Çankırı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da kar yağışı uyarısı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son yapılan meteorolojik değerlendirmeler sonucunda ilimiz genelinde taşımalı eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2023-02-06 00:21:20



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