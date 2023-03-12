Köydeki düğünde damat tabanca ile ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da köyde açık alanda düzenlenen düğünde havaya ateş açan damadın tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği gelinin kuzeni öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay nedeniyle düğün dağılırken damat Ü.D, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Ağzıbüyük köyündeki düğünde meydana geldi. Köyde açık alanda düzenlenen düğünde davetlilerle oynayan damat Ü.D (20), iddiaya göre belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Damadın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği eşinin kuzeni S.K. (26) ile K.K. (15), bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay nedeniyle düğün dağılırken, ihbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine götürülmek üzere ambulansla yola çıkarıldı. Yaralılardan S.K, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan K.K'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra damat Ü.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2023-03-12 01:28:54



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