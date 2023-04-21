Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerde Çankırı Ankara karayolu Hacıali kavşağında meydana geldi. S.T. (27) yönetimindeki 18 AAT 506 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen S. K. (49) idaresindeki 06 BF 4133 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra 06 BF 4133 plakalı otomobilde bulunan A.K. (40), H.K. (23), Y.A. (21) ve V.K. (20) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan V.K. ve H.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü:
Kaza yerinden görüntüler
DetayDHA-Gündem Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2023-04-21 01:45:36
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