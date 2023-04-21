Çankırı'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Çankırı Ankara karayolu Hacıali kavşağında S.T. (27) idaresindeki 18 AAT 506 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen S. K. (49) idaresindeki 06 BF 4133 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra 06 BF 4133 plakalı otomobilde bulunan A.K. (40), H.K. (23), Y.A. (21) ve V.K. (20) yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2023-04-21 20:19:58
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