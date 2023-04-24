Bahçeli: PKK'yla müzakere ve mütareke Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir (2)



ÇANKIRI'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'nun ardından Çankırı'da da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısına katılarak vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, devleti yönetmek için yeni yüzyılı Türkçe okumak ve dünyayı Ankara'nın vizyonuyla kavramanın vazgeçilemez bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Tecrübe derseniz Cumhur İttifakı'ndadır. Geleceği kuşatan dört başı mamur projeler Cumhur İttifakı'ndadır. Türk bayrağını yükselten, Türkiye'nin değerine değer katan irade Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizi imrenilecek gelişmişlik seviyesine çıkaracak akıl, ahlak, siyaset, strateji, hakim ve hadim ruh Cumhur İttifakı'yla mündemiçtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olacak kişi hem kalben hem kafa yapısı bakımından hem de karakter itibariyle milli olmak zorundadır. Cumhura baş olmak oyuncak değildir. Cumhura baş olmak, Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir" diye konuştu.

'RÖVANŞ İSTEYENLER KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDA'

Kılıçdaroğlu'nun, kadınların katılım bankalarındaki altın hesaplarına 'Aile Destekleri Sigortası' ödemesi vaadine eleştiri getiren Bahçeli, "Hazine'den tam altın dağıtma aldatmasıyla milletimizin aklını çelmeyi düşünenler dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olacaklardır. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı, PKK'nın onayından geçmiştir. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına FETÖ 'tamam' demiş, destek vermiştir. 15 Temmuz hain ve haşhaşi darbe teşebbüsünün rövanşını almak isteyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa girmişlerdir. Durum bu kadar vahim, bu denli skandaldır. Kandil'e yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar" dedi.

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' vaadiyle Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini söyleyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasını hazmedemiyorlar. 'Soğan' diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. 'Patates' diyorlar, yollara, tünellere, demiryollarına, barajlara, havalimanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor" açıklamasında bulundu.

'BU AĞIZ PKK AĞZIDIR'

Bahçeli, muhalefetin etnik köken ve mezhep kışkırtıcılığından nemalanma hevesinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kara kampanyanın içinde İYİ Parti de yerini almıştır. CHP zihniyeti korkak, aciz ve çaresizdir. Kılıçdaroğlu, Kürt kökenli kardeşlerimizin terörist muamelesi gördüğünü iddia etmiştir. Bu iddia düşman iddiasıdır. Bu ağız PKK ağzıdır. Bu üslup, bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin kirli propagandasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz milletimizin şerefli, eşit ve onurlu mensuplarıdır. Kılıçdaroğlu'nun iddiası tepeden tırnağa iftiradır. Aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektir ve ağır bir suçtur. Dersim'in intikamını almak için her iğrenç yola müracaat eden Kılıçdaroğlu, tahrikleriyle sabrımızı sınamaktadır. Alevi olduğunu söylemiş, saygı duyarız, bizim için Alevi İslam inancına sahip kim varsa özbeöz kardeşimizdir. Peki bugüne kadar bu itirafı dillendirmeyen Kılıçdaroğlu, niye bu zamanı seçmiştir? Amacı nedir? Neyin peşindedir? Yeni bir fitnenin kıvılcımını tutuşturmanın mı arayışındadır? Bizim nezdimizde Sünni neyse Alevi odur, nitekim ikisi de Müslümandır. Fakat mezhepçilik yapmak, etnik köken tahrikçiliğine girişmek bu millete yapılacak ne büyük kötülüktür." (DHA)Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2023-04-24 19:04:16



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