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Otomobil 5 metreden alt geçide devrildi: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı

DHA

Otomobil 5 metreden alt geçide devrildi: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı


Ramazan SARICI/ILGAZ (Çankırı), (DHA)ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, 5 metreden alt geçide devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İstanbulSamsun kara yolunda meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a giden F.Ö.´nün (48) direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UM 6288 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Belören köyü alt geçidine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.'nin (11) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41), kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Ilgaz RAMAZAN SARICI
2023-04-26 14:02:02

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