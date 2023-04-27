Başkent EDAŞ´tan Çankırı´da bakım ve yatırım çalışmaları



ÇANKIRI, (DHA)Başkent EDAŞ, Çankırı´da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Çankırı´da bin 991 trafo ve 9 bin 601 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.İlçe ve köylerde bulunan 956 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 96 pano ile 12 trafo ve 18 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 270 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.ENERJİ NAKİL HATTI ŞEBEKE GÜÇLENDİRMESİ YAPILDIBaşkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2023 yılının ilk 3 ayında da enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez DHA

2023-04-27 10:42:35



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