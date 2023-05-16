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AK Parti'li Akbaşoğlu: Yüzde 55'in üzeri Erdoğan'ın yanında duracak

DHA

AK Parti'li Akbaşoğlu: Yüzde 55'in üzeri Erdoğan'ın yanında duracak


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili, "İnanıyorum ki güven ve istikrar ortamı, Meclis'teki çoğunluğumuz aynı şekilde yürütmede de çoğunlukla, yüzde 55'in üzerinde Sayın Erdoğan'ın yanında duracak" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu, Çankırı'da  partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, Çankırı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en fazla destek veren 5'inci il olduğunu belirterek, "Çankırı yüzde 72,14 oy oranı ile ilk 5'te yer alacak şekilde büyük bir destekle Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu. 28 Mayıs'ta inanıyorum ki yüzde 72'nin çok çok üstünde bir oy oranıyla Çankırı'daki hemşehrilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında yer alacak. Bütün Çankırılı hemşehrilerime teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.
'2'NCİ TURDA YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE OY ALACAĞINA İNANIYORUZ'
İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 üzerinde oy alacağına inandıklarını ifade eden Akbaşoğlu, "Türkiye'de Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu net bir şekilde açık ara önde bitirmiştir. 320'nin üzerinde milletvekiliyle milli iradenin tecelligahı olan Meclis'te, kanuni süreçlerle ilgili bütün komisyonlarda çoğunluğu elde etmiştir. Her türlü kanun teklifini çoğunluk iradesiyle, milletin iradesine dönüştürmek suretiyle inşallah geçirebilecek kudrettedir. Nitelik anlamında da her zaman özgürlüklerden, refahın artırılmasından ve bütün toplum kesimlerini kucaklayacak yaklaşımlardan asla taviz vermeden bütün herkesin hak ve hukukunu hakkaniyetle gözetmek suretiyle yolumuza devam edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın. İnanıyorum ki bu çoğunluk, güven ve istikrar ortamı, Meclis'teki çoğunluğumuz aynı şekilde yürütmede de çoğunlukla, yüzde 55'in üzerinde Sayın Erdoğan'ın yanında duracak iradeyle bütünleşecek ve yasama yürütme organlarının uyumluluğuyla milletimize çok büyük hizmetlere dönüşecek ve Türkiye Yüzyılı tam manasıyla gerçekleşmiş olacak" diye konuştu. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2023-05-16 17:10:05

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