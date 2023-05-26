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YÖK Başkanı Özvar: Keramet diplomada değil, sizin gayretlerinizde

DHA

YÖK Başkanı Özvar: Keramet diplomada değil, sizin gayretlerinizde


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Üniversite mezuniyeti ister lisans olsun, ister ön lisans olsun hiçbir yetkinliği, hiçbir sıfatı diploma ile size vermez. Keramet diplomada değil. Eğer keramet olacaksa o sizin gayretlerinizle olacak" dedi.
YÖK Başkanı Erol Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesen Özvar, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra da diş muayenesi oldu. Özvar, Uluyazı Kampüsü Spor Salonu'nda üniversitenin mezuniyet törenine de katıldı. Öğrencileri tebrik eden Özvar, "Bugün bu mezuniyet töreninde 3 grup topluluğu tebrik etmek lazım. İlk tebrik mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerimize. Öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor hep birlikte alkışlıyoruz. 2'nci tebriğim tabi ki çok kıymetli sevgili anne, babalar, kardeşler, yakınlarınız. Sizleri de kutluyorum. Büyük bir fedakarlıkla öğrencilerimizi yetiştirmelerinizde yapmış olduğunuz katkılar dolayısıyla ayrı ayrı her birinizi kutluyorum. Gözünüz aydın olsun. Sonuncu tebriğim değerli meslektaşlarıma. Hocalarımız büyük bir emek ve gayretle öğrencilerimizin yetişmesine katkıda bulundunuz. Bir hoca olarak hocalarımızı tebrik ediyor, kutluyorum" diye konuştu.
'HİÇBİR MEZUNİYET SİZE HERHANGİ BİR SIFATI OTOMOTİK OLARAK VERMEZ'
Özvar, diplomanın öğrencilere yetkinlik vermediğini belirterek, "Üniversite mezuniyeti ister lisans olsun ister ön lisans olsun hiçbir yetkinliği, hiçbir sıfatı diploma ile size vermez. Keramet diplomada değil. Eğer keramet olacaksa o sizin gayretlerinizle olacak. Mezun olduktan sonra örneğin hiç kimse size 'mimar' diye hitap etmeyecek. Hiçimse size 'mühendis' demeyecek. Hiçimse size 'iktisatçı' demeyecek. Eğer bu mesleği adam akıllı yapar, çalışır, sabırla gayret ederseniz bu mesleğin sıfatını elde etme hakkı kazanacaksınız. Dolayısıyla hiçbir mezuniyet size herhangi bir sıfatı otomatik olarak vermez. Bu tavsiyeyi ailelere de yönelik söylemek istiyorum. Mezuniyet, evlatlarınıza herhangi bir sıfatı otomatik olarak kazandırmaz. Ancak bu meseleyi sabırla, gayretle yaptıkça olur. Bunun yolu budur. Bu vesile ile öğrencilerimizin en güzel şekilde mesleklerini icra etmelerini diliyorum. Her birine bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyet, sağlık, afiyet diliyorum" açıklamasında bulundu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2023-05-26 19:18:57

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