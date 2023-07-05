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ÇANKIRI'DAKİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE YANGIN

DHA

ÇANKIRI'DAKİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE YANGIN


ÇANKIRI'da bulunan geri gönderme merkezinde, düzensiz göçmenler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmen ayakta tedavi edildi.ÇankırıAnkara karayolu Süleymanlı Köyü yakınlarında bulunan Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Merkezde sınır dışı edilmek üzere tutulan düzensiz göçmenler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangını fark eden görevliler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Merkezin yatakhane bölümünde çıkan yangına Çankırı Belediyesi İtfaiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan müdahale sonucu alevler büyümeden söndürüldü. 1206 kişinin bulunduğu Geri Gönderme Merkezinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmen ayakta tedavi edildi.Yangın haberi üzerine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Geri Gönderme Merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı merkezde herhangi bir firar durumunun yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:
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Geri Gönderme Merkezi'nden görüntüler
Genel ve detayHaber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2023-07-05 02:00:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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