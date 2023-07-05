Çankırı Valiliği'nden Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin açıklama

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valiliği'nden yapılan açıklamada, Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangının çıkış sebebiyle ilgili adli ve idari soruşturma sürecinin devam ettiği duyuruldu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "4 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde ilimiz Geri Gönderme Merkezinde yangın çıkmış ve başta itfaiye olmak üzere ilgili tüm birimlerce ivedi müdahale edilmiştir. Yangın kısa süre içerisinde söndürülmüş olup Geri Gönderme Merkezinde kalan tüm düzensiz göçmenler sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmenin tedavileri sağlanmıştır. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ve firar yaşanmamıştır. Geri gönderme merkezimizde kalan tüm düzensiz göçmenler farklı geri gönderme merkezlerine sevk edilmişlerdir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2023-07-05 19:49:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.