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        AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, görevinden istifa etti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:51
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, görevinden istifa etti

        Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        AK Parti'li Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "26 Nisan 2019 tarihinden bu güne, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Çankırı İI Başkanlığı görevimden af talebim Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda uygun görülmüştür. Bu onurlu ve şerefli görevi bana tevdi ederek yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Çankırı İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

        2023-07-21 18:50:39

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