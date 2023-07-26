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        Şehit Mehmet Özler, Çankırı'da toprağa verildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:49
        Şehit Mehmet Özler, Çankırı'da toprağa verildi

        Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)EDİRNE'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler Çankırı'da toprağa verildi.

        Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, askeri birlikte dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen araç kazasında ağır yaralandı. Özler, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Özler'in naaşı bu sabah Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde düzenlenen törenin ardından Çankırı'ya getirildi.

        Şehit Özler için Çankırı Hoca Ahmet Yesevi Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde evli ve 2 çocuk babası şehit Özler'in annesi Nuray Özler, babası Remzi Özler, asker olan kardeşi Tamer Özler güçlükle ayakta durabildi.

        Şehit Özler'in eşi Mihriban Özler (30), eşinin askeri kıyafetiyle törene katıldı. Mihriban Özler, "Peygamber efendimize komşu ol, inşallah seni cennetiyle müjdelesin. Seni çok seviyorum. Ben senden razıydım, ailem senden razıydı. Allah´ım da senden razı olsun. İnşallah çocukların çok iyi yerlere gelir" diyerek gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken Mihriban Özler, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre ağladı.

        Cenaze namazının ardından yapılan dua sonrasında şehit Özler, Alıca köyünde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

        2023-07-26 18:48:31

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