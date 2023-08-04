Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ÇANKIRI'DA ALTYAPI ÇALIŞMASINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 2 İŞÇİ YARALANDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:43
        ÇANKIRI'DA ALTYAPI ÇALIŞMASINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 2 İŞÇİ YARALANDI  

        ÇANKIRI'da alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.Olay saat 18.30'da Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde alt yapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada açılan kanalda çalışan M.Ş.Y. ile A.Ş., bellerine kadar toprağa gömüldü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 2 işçi ambulansla Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:

        --------------------------

        Olay yerinden görüntüler

        Genel ve detayHaber-Kamera: ?Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-

         DHA-Gündem Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

        2023-08-04 00:42:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trump hakim karşısında
        Trump hakim karşısında
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Kartal gergin maçta turladı!
        Kartal gergin maçta turladı!
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da altyapı çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
        Çankırı'da altyapı çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
        Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtar...
        Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtar...
        AK Parti Çankırı İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        AK Parti Çankırı İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        Tuz sahada voleybol maçı yaptılar
        Tuz sahada voleybol maçı yaptılar
        Yaylakent Belediyesi, beldedeki konut sorununu çözüyor
        Yaylakent Belediyesi, beldedeki konut sorununu çözüyor
        Hayırsever iş insanı köyüne mesire alanı kazandırdı
        Hayırsever iş insanı köyüne mesire alanı kazandırdı