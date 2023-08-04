ÇANKIRI'DA ALTYAPI ÇALIŞMASINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 2 İŞÇİ YARALANDI  

ÇANKIRI'da alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.Olay saat 18.30'da Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde alt yapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada açılan kanalda çalışan M.Ş.Y. ile A.Ş., bellerine kadar toprağa gömüldü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 2 işçi ambulansla Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Genel ve detayHaber-Kamera: ?Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-

DHA-Gündem Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2023-08-04 00:42:22