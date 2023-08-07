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        Hasat ettiği arpayı satışa götürürken kazada öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:11
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        Hasat ettiği arpayı satışa götürürken kazada öldü
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        Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da devrilen arpa yüklü traktörün altında kalan sürücü Kadir Çarkçeviren (63), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Çankırı-Yapraklı kara yolu hayvan pazarı mevkisinde meydana geldi. Hasat ettiği arpayı satışa götüren Kadir Çarkçeviren'in kullandığı 18 ABL 604 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarla, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Çarkçeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

        2023-08-07 15:10:23

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