Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da, 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yılı kutlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:05 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da, 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü nedeniyle Çankırı Atatürk Anıtı'nın önünde tören düzenlendi. Törene Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, sporcu grubunun Vali Taşolar'a Türk bayrağı teslim etmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Çankırılılara yaptığı konuşma okundu.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk'ün büyük bir zihniyet devrimi yaptığını belirterek, "Tarihimize baktığımızda şan, şöhret, onur, güçten bahsederiz. Lakin biz Türk milletine en çok yakışan hür, bağımsız ve özgür yaşamayı tercih etmemizdir. İşte bu bağımsızlık yolunda, istiklal yolunun ve Şapka İnkılabı'nın önemli noktalarından birisi de gururla söylüyorum, memleketimiz Çankırı'dır. Bu toprakların evlatları, yarenleri her daim milli egemenlik, bağımsızlık ve demokrasi hareketinin destekçisi olmuştur" dedi.

        Anıt alanındaki programın ardından, Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'nde Atatürk'ün kaldığı oda ziyaret edildi. Vali Taşolar, anı defterini imzaladı. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nusret Acar, konuklara, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişi ve kaldığı oda hakkında bilgi verdi. Program Atatürk fotoğrafları sergisinin gezilmesi ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

        2023-08-23 17:04:12

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında

        Benzer Haberler

        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır zarar gördü
        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır zarar gördü
        Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzelt...
        Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzelt...
        Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
        Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
        Çerkeş'te bir köpeğin tüfekle vurularak telef edilmesiyle ilgili inceleme b...
        Çerkeş'te bir köpeğin tüfekle vurularak telef edilmesiyle ilgili inceleme b...
        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi turizmcileri ağırladı
        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi turizmcileri ağırladı