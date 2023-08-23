Çankırı'da, 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yılı kutlandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü nedeniyle Çankırı Atatürk Anıtı'nın önünde tören düzenlendi. Törene Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, sporcu grubunun Vali Taşolar'a Türk bayrağı teslim etmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Çankırılılara yaptığı konuşma okundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk'ün büyük bir zihniyet devrimi yaptığını belirterek, "Tarihimize baktığımızda şan, şöhret, onur, güçten bahsederiz. Lakin biz Türk milletine en çok yakışan hür, bağımsız ve özgür yaşamayı tercih etmemizdir. İşte bu bağımsızlık yolunda, istiklal yolunun ve Şapka İnkılabı'nın önemli noktalarından birisi de gururla söylüyorum, memleketimiz Çankırı'dır. Bu toprakların evlatları, yarenleri her daim milli egemenlik, bağımsızlık ve demokrasi hareketinin destekçisi olmuştur" dedi.

Anıt alanındaki programın ardından, Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'nde Atatürk'ün kaldığı oda ziyaret edildi. Vali Taşolar, anı defterini imzaladı. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nusret Acar, konuklara, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişi ve kaldığı oda hakkında bilgi verdi. Program Atatürk fotoğrafları sergisinin gezilmesi ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2023-08-23 17:04:12