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        ÇANKIRI'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 02:18 Güncelleme: 29.08.2023 - 02:18
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        ÇANKIRI'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI
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        Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek 7 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Çankırı Eldivan karayolu Yukarıyanlar mevkisinde meydana geldi. Y.E.B. (25) yönetimindeki 18 DR 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.K.'nın (33) kullandığı 06 GDD 93 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan; S.L.K. (27), Ö.K. (6), 6 günlük E.K., Ö.L. (20) ve M.G. (20) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılması sonrasında normale döndü. Karayolları ekipleri de kaza yerinde kumlama çalışması yaptı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü:

        -Kaza yapan otomobillerin görüntüsü

        -Jandarmanın çalışması

        -Olay yerinden genel ve detayDHA-Gündem Türkiye-Çankırı

        2023-08-29 02:17:20

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