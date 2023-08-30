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        Çankırı'da komandoların gösterisi beğeni topladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:50 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:51
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        Çankırı'da komandoların gösterisi beğeni topladı
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        Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-ÇANKIRI'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikler kapsamında; Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nce düzenlenen silahlı gösteri, büyük beğeni topladı.

        Çankırı Belediye Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama töreni düzenlendi. Törene, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende günün anlam ve önemine belirten konuşmalar yapıldıktan sonra şiirler okundu. Ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü silahlı gösteri yaptı. Komandoların gösterisi, beğeni topladı. Tören, askeri geçiş ile sona erdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

        2023-08-30 15:49:25

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