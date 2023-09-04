Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: KYK yurtlarımızda kapasitemiz, 950 bin civarında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: KYK yurtlarımızda kapasitemiz, 950 bin civarında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enes Eminoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılanan Eminoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Eminoğlu, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'ı ziyaret etti. Eminoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bu sıkıntılardan bu ülkeyi bertaraf edecek, kurtaracak olan da mevcut hükümettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel çalışmalar olacak. 20 yıl önce ile bugünü kıyasladığımız zaman gelmiş olduğumuz nokta, her anlamda bambaşka. Kültürel, sanatsal, teknolojik, milli teknoloji hamlesi, İHA, SİHA. Geçtiğimiz hafta Ankara'da TEKNOFEST vardı, gençlerimiz akın akın orayı ziyaret ettiler. Bu ay sonu yine İzmir'de olacak. Birçok alanda Türkiye gelişiyor, gelişmekte olan alanlar var" dedi.

        '10 BİNİN ÜZERİNDE TESİSİMİZ VAR'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Çankırı'da konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Çankırı'da konuştu:
        Çankırı'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yar...
        Çankırı'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yar...
        Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
        Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Şabanözü'ne ulaştı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Şabanözü'ne ulaştı
        Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldü
        Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldü