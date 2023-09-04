Bakan Yardımcısı Eminoğlu: KYK yurtlarımızda kapasitemiz, 950 bin civarında

Enes Eminoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılanan Eminoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Eminoğlu, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'ı ziyaret etti. Eminoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bu sıkıntılardan bu ülkeyi bertaraf edecek, kurtaracak olan da mevcut hükümettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel çalışmalar olacak. 20 yıl önce ile bugünü kıyasladığımız zaman gelmiş olduğumuz nokta, her anlamda bambaşka. Kültürel, sanatsal, teknolojik, milli teknoloji hamlesi, İHA, SİHA. Geçtiğimiz hafta Ankara'da TEKNOFEST vardı, gençlerimiz akın akın orayı ziyaret ettiler. Bu ay sonu yine İzmir'de olacak. Birçok alanda Türkiye gelişiyor, gelişmekte olan alanlar var" dedi.

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