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        DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Karadeniz, görevinden istifa etti

        DEMOKRASİveAtılım (DEVA) Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:12
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        DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Karadeniz, görevinden istifa etti
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        DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 aydır yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti. Karadeniz, "Zorlu bir süreçte, 2023 Genel Seçimleri hemen öncesinde, ilk defa girdiğim seçimlerde Çankırı İl Başkanı olarak görev aldığım DEVA Partisi'nden görevini yerine getirmenin huzuruyla, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Cumhuriyet değerleri esas olmak üzere, genel kabul görmüş ve doğru bildiğimiz değerlerle, alışılagelmiş anlayışın dışında sürecek olan siyasi yolculuğumuzda yine görüşmek dileğiyle. Güvenen ve destek veren herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

        DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

        2023-09-06 11:10:46

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