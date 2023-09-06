Çankırı'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kızılırmakİskilip yolu Aşağı Ovacık köyü yakınında meydana geldi. E.Ç. (44) yönetimindeki 19 FN 010 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.S.'nin (46) kullandığı 35 CMF 42 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobiller hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 8 yaralı, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Y.S. (39), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.