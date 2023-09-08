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        Bakan Tunç: Milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:09 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:10
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        Bakan Tunç: Milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz (2)
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        TÜGVA'NINÇANKIRIŞUBESİ 4'ÜNCÜ İL OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı ziyaretleri kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı Şubesi 4'üncü İl Olağan Genel Kuruluna katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, "Sonunda gençlerimizle buluştuk. TÜGVA'nın kongresinde sizlerle birlikte olmaktan çok daha mutlu olduk. Çünkü sizler geleceğimizsiniz. Sizler Türkiye Yüzyılı'nın gençliğisiniz. Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin omuzlarında inşa edilecek. 2023 hedefini koyarken Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan 22 yıl önce 2023 hedefini koymuştu. 2023 için söz verdiğimiz hedeflerin tamamını yakaladık" dedi.

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