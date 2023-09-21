Çankırı'da tarihi eser operasyonu
ÇANKIRI'dajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
ÇANKIRI'dajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 adreste yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait; 524 adet tarihi eser, 512 adet sikke, 1 adet dedektör, 2 adet tabanca ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.