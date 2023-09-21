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        Çankırı'da tarihi eser operasyonu

        ÇANKIRI'dajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 18:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:50
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        Çankırı'da tarihi eser operasyonu
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        ÇANKIRI'dajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 

        Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 adreste yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait; 524 adet tarihi eser, 512 adet sikke, 1 adet dedektör, 2 adet tabanca ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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