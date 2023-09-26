Çankırı'da ağaçlık alanda yangın
ÇANKIRI'nınKurşunlu ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yanına müdahale ediyor.
Giriş: 26.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:40
ÇANKIRI'nınKurşunlu ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yanına müdahale ediyor.
Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyündeki ağaçlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter ile havadan da müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.