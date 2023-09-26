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        Çankırı'da ağaçlık alanda yangın

        ÇANKIRI'nınKurşunlu ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yanına müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:40
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        Çankırı'da ağaçlık alanda yangın
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        ÇANKIRI'nınKurşunlu ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yanına müdahale ediyor.

        Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyündeki ağaçlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter ile havadan da müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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