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        3 üniversite daha ihtisaslaşma programına alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:40
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        3 üniversite daha ihtisaslaşma programına alındı (2)
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        REKTÖRTEKİN'DENAÇIKLAMA

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin 'sektörel tuz ve tuz temelli stratejik ürünler' alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Çiftçi, dünyanın en büyük tuz rezervlerinden birinin Çankırı'da bulunması nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu'na proje sunduklarını söyledi. 

        'ÇANKIRI TUZ REZERVLERİNDE DÜNYADA 2'NCİ SIRADA'

        Çiftçi açıklamasında üniversitenin akademik yetkinliklerini bölgesel kalkınmaya dönüştürme adına yapılan projenin önemine değinerek şöyle dedi:

        "Çankırı'nın tuz rezervleri bakımından dünyada 2'nci sırada olması ve tuzla ilgili yeni sektörlere duyulan ihtiyaçların, yurt dışından ithal edilen tuz temelli inovatif ürünlerin bir benzeri veya daha etkili ürünlerin ortaya çıkma gereksinimi, bizim bu proje konusunda ilerlememize ve strateji üretmemize neden olmuştur. Bizim bundan sonraki süreçte yapacağımız projelerle sağlık turizmi ve aynı zamanda aroma terapi, haloterapi gibi tamamlayıcı tedavilerle insanımıza alternatif bir hizmet sunmuş olacağız. Yine bölge turizminde sanat turizmine ve aynı şekilde yeni sanat ürünlerinin, yeni sanat eserlerinin ortaya çıkmasına da vesile olacaktır." 

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