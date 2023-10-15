Çankırı'da İstiklal Yolu'nda yürüdüler

ÇANKIRI'daKurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya silah sevkiyatının sağlandığı tarihi İstiklal Yolu güzergahında yürüyüş gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Üçoluk Karakolu mevkisinde, bu sene 14'üncüsü gerçekleştirilen İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan grup, İstiklal Yolu'nun 4,7 kilometrelik kesiminde kortej gerçekleştirdi.

'İSTİKLAL YOLU BİR MEŞALE OLMUŞTUR'

Kıyısın köyünde kurulan etkinlik alanında protokol konuşmaları yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100'üncü yaşının idrak edileceğini belirterek, "100 yıl önce dedelerimiz, ninelerimiz emperyalist ve siyonistlerin yurdumuzu işgal etme ve bizi tarihten silme girişimlerine öyle bir cevap vermiştir ki gerçekten bütün insanlığa istiklal ve istikbal mücadelesinde, İnebolu- Kastamonu- Ilgaz- Çankırı- Ankara hattı, İstiklal Yolu bir meşale olmuştur. Kuva-yi Milliye, Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde gerçekten büyük bir zafere imza atmış ve bu İstiklal Yolu zafere ve Cumhuriyet'e giden yol olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Daha sonra atlı birliklerin gösterisi ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın çelik kanatlar helikopter gösterisi düzenlendi. Mehteran birliği de katılımcılara gösteri yaptı.