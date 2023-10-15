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        Valinin makam aracı, gelin arabası oldu

        ÇANKIRIValisi Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı, Zuhal ve Gökhan Akman çiftinin düğünü için gelin arabası oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:55
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        Valinin makam aracı, gelin arabası oldu
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        ÇANKIRIValisi Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı, Zuhal ve Gökhan Akman çiftinin düğünü için gelin arabası oldu.

        Çankırı'da yaşayan Zuhal ve Gökhan Akman, dün yapılan düğünle dünyaevine girdi. Vali Mustafa Fırat Taşolar, çifte jest olarak makam aracını, gelin arabası olarak tahsis etti. Resmi plakalı minibüs, kent merkezinde bir çiçekçide süslendi. Daha sonra damat Gökhan Akman, makam aracı ile gelini alarak düğün salonuna geçti. Düğün salonuna eşiyle giderek çifti tebrik eden Vali Taşolar, mutluluklar diledi.

        Gelin Zuhal Akman, Vali Taşolar'a teşekkür etti. Gökhan Akman da "Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yolunu açık eylesin, ayağına taş değdirmesin. Bizi yalnız bırakmadı, bütün desteklerini bize sağladı, kendisine minnettarız" dedi.

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