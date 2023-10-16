48 yıl önce mesleğe başladığı köydeki öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL'dayaşayan emekli öğretmen İsmail Hakkı Dönmez (74), 1970'te mesleğe başlayıp, 5 yıl görev yaptığı Çorum'un Bayat ilçesi Ayvalıca köyünü ziyaret edip, 48 yıl sonra öğrencileriyle buluştu.

İsmail Hakkı Dönmez, 1970 yılında sınıf öğretmeni olarak Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Ayvalıca köyüne atandı. Dönmez, burada 5 yıl görev yaptıktan sonra önce ilçe merkezine, ardından İstanbul'a tayin oldu. 1996 yılında emekli olduktan sonra ilk öğrencilerine ulaşarak telefonda görüşmeye başlayan Dönmez, daha sonra Çorum'a gitmeye karar verdi. Dönmez, öğrencilerinin bir kısmının köyde bir kısmının ise Çankırı'da yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Çankırı'ya giden Dönmez, burada 10 öğrencisiyle görüştü. Ardından ilk görev yerine giden Dönmez, köy okulunun bahçesinde 20 öğrenciyle bir araya gelip hasret giderdi.

'ÇOK GÜZEL ANILARIMIZ VAR'

İsmail Hakkı Dönmez, 23 Ekim 1970'te Ayvalıca köyünde mesleğe başladığını belirterek, "O zamanlar imece usulü yapılmış bir okulumuz vardı. 34 öğrencimiz vardı. Köyün yolu yoktu, suyu yoktu. Camisi, telefonu sonradan geldi. Şimdi yeni bir okul yapılmış. Öğrencilerimi mezun ettikten sonra köyden ayrıldım ama öğrencilerimi hiç unutmadım, sürekli telefon üzerinden irtibat sağladık. Eski günlerimizi anlatmakla bitiremeyiz. Çok güzel anılarımız var. Anlatırken duygulanıyorum, konuşmakta zorlanıyorum. Zor şartlarda çalıştık ama mutluyduk. Öğrencilerimiz güzel yetişti, örnek insanlar oldular. Kendilerini görmekten çok memnun oldum" dedi.

'BİZİ OKUTTU, BİLGİ SAHİBİ YAPTI'

Dönmez'in öğrencilerinden Cafer Şahin ise "Beni 50 yıl önce İsmail Hakkı Dönmez Hocam okuttu. Sağ olsun şimdi de ziyaretimize geldi. 50 yıl sonra hocamızı görmek nasip oldu. Çok mutlu oldum. Bizi okuttu, bilgi sahibi yaptı. Allah hocamıza uzun ömürler versin. Hocamızla ilk olarak internet üzerinden iletişim sağladık. O bizi, biz onu aradık ve sonra irtibata geçtik. Kendisini iyi gördük. Eski günleri hatırladık, sohbet ettik. Hocamıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.