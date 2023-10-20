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        Çankırı'da İsrail protestosu

        ÇANKIRI'da,İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden vatandaşlar, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:44 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:45
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        Çankırı'da İsrail protestosu
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        ÇANKIRI'da,İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden vatandaşlar, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Çankırı'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Fuar yolunda başlayan yürüyüş, Ahmet Yesevi Camisi'nde sona erdi. Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüşe katılanlar daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Platform sözcüsü Mustafa Gökçek, "Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı dramın tarihte örneği yoktur. Filistin halkının sessizce ölmek ya da savaşarak ölmek dışında hiçbir seçeneği bulunmamaktadır. İsrail Gazze'ye yönelik terör saldırılarını derhal durdurmalıdır. Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır. Filistin yalnız değildir" dedi.

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