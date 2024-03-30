TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı (2)

ÖLEN4 KİŞİ AYNI AİLEDEN

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR’ın 16 ADB 879 plakalı otomobilin üzerine devrildiği kazada ölen 4 kişinin aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Bursa'dan Samsun'a giderken yolda kalan otomobilin sürücüsü Mehmet Adem, babası Abdurrahman Adem, annesi Tokezban Adem ve kız kardeşi Yurdagül Davan hayatını kaybetti. Kazada, devrilen mutfak eşyası yüklü Gürcistan plakalı TIR'ın şoförü Shota N. ile yol güvenliği almak için kaza yerinde bulunan Çerkeş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisleri D.G. ve B.K. ise yaralandı.