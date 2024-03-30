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        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı (2)

        ÖLEN4 KİŞİ AYNI AİLEDENÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR'ın 16 ADB 879 plakalı otomobilin üzerine devrildiği kazada ölen 4 kişinin aynı aileden olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:50
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        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı (2)
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        ÖLEN4 KİŞİ AYNI AİLEDEN

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR’ın 16 ADB 879 plakalı otomobilin üzerine devrildiği kazada ölen 4 kişinin aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Bursa'dan Samsun'a giderken yolda kalan otomobilin sürücüsü Mehmet Adem, babası Abdurrahman Adem, annesi Tokezban Adem ve kız kardeşi Yurdagül Davan hayatını kaybetti. Kazada, devrilen mutfak eşyası yüklü Gürcistan plakalı TIR'ın şoförü Shota N. ile yol güvenliği almak için kaza yerinde bulunan Çerkeş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisleri D.G. ve B.K. ise yaralandı.

        Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından TIR şoförü Çerkeş Devlet Hastanesi'ne, trafik polisleri ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Devrilen TIR ve hurda yığınına dönen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 5 saat tek taraflı ulaşıma kapanan kara yolu tekrar açıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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