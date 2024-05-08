Müstakil ev, çıkan yangında küle döndü

Yangın, öğlen saatlerinde Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde, Hatice K.'ye ait müstakil evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese Ilgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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