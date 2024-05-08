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        Müstakil ev, çıkan yangında küle döndü

        ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:50
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        Müstakil ev, çıkan yangında küle döndü
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        ÇANKIRI’nın Ilgaz ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, öğlen saatlerinde Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde, Hatice K.'ye ait müstakil evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese Ilgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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