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        Başkent EDAŞ'tan Çankırı'da bakım ve yatırım çalışması

        Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:45
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        Başkent EDAŞ'tan Çankırı'da bakım ve yatırım çalışması
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        Başkent EDAŞ, Çankırı’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

        Başkent EDAŞ, Çankırı’da hizmet verdiği 2 bin 54 trafo ve 10 bin 17 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

        Daha aydınlık bir Çankırı için ilçe ve köylerde bulunan bin 998 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 8 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 377 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.

        Şirket toplam 10 kilometrelik yeni kablo döşeyerek kentte 276 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

        Başkent EDAŞ Çankırı’da bakım ve yatırım çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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