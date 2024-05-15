Başkent EDAŞ'tan Çankırı'da bakım ve yatırım çalışması

Başkent EDAŞ, Çankırı’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Çankırı’da hizmet verdiği 2 bin 54 trafo ve 10 bin 17 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Çankırı için ilçe ve köylerde bulunan bin 998 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 8 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 377 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.