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        Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti

        ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde Ümmühan Kütük (78) ve kızı Gülden Kütük (40) evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:30
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        Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti
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        ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde Ümmühan Kütük (78) ve kızı Gülden Kütük (40) evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yenice köyünde, Ümmühan ve kızı Gülden Kütük'ün yaşadığı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemede anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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