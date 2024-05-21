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        Çankırı'da, şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı

        ÇANKIRI'da otobüs durağında bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:15
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        Çankırı'da, şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı
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        ÇANKIRI'da otobüs durağında bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlattığı valizden nargile malzemeleri çıktı.

        Olay, akşam saatlerinde Merkez Buğday Pazarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı Fuar Yolu üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durak önüne bırakılmış bir valiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırdı ve cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan valizden nargile malzemeleri çıktı.

        Kontrollü patlamanın cadde yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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